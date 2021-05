München

0:3 in München: Kaiserslautern erleidet Rückschlag

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 35. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Beim Aufstiegsaspiranten TSV 1860 München unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen am Dienstagabend völlig verdient mit 0:3 (0:1). Nach 31 Minuten gingen die Löwen mit 1:0 in Führung. Richard Neudecker ließ Matheo Raab, der den kurzfristig erkrankten Avdo Spahic im FCK-Tor vertrat, nach einem schnellen Konter keine Chance.