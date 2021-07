Meppen

0:1 in Meppen: Erste Saisonniederlage für Kaiserslautern

Am 2. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern die erste Niederlage der Saison kassiert. Beim SV Meppen unterlagen die Pfälzer am Samstag mit 0:1 (0:1). Praktisch mit dem Pausenpfiff (45.+4 Minute) erzielte Max Dombrowka den Siegtreffer für die Gastgeber. Vor 5813 Zuschauern war Kaiserslautern vor der Pause die spielerisch bessere Mannschaft und hätte eigentlich in Führung gehen müssen.