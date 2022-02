Mannheim

0:0 in Mannheim: Kaiserslautern 2022 weiter ungeschlagen

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt im Jahr 2022 auch nach dem Südwestderby in Mannheim ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen kam am Sonntag in der 3. Fußball-Liga zu einem 0:0 beim SV Waldhof. Die 19 000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion sahen eine über die gesamte Spieldauer ausgeglichene Partie, die erst nach der Pause richtig Fahrt aufnahm. Dabei vergaben Pascal Sohm auf Mannheimer Seite und Terrence Boyd für die Pfälzer die besten Möglichkeiten. Beide Teams mischen weiter im Aufstiegskampf mit: Lautern bleibt mit 47 Punkten auf Platz zwei, Mannheim steht mit 43 Zählern auf dem vierten Rang.