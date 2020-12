Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 17:10 Uhr

Bad Ems

Obsternte unterdurchschnittlich: Aber besser als 2019

Die Obsternte ist in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz wieder vergleichsweise gering ausgefallen. Mit 48.000 Tonnen liege sie um vier Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.