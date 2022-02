Logistikchef des Mittelrhein-Verlages zur Zustellung in Zeiten von Omikron: „Wir stoßen an unsere Grenzen“

Die Omikron-Welle läuft derzeit durch Deutschland. Auch die Zustellerbranche ist massiv davon betroffen – und somit auch die Rhein-Zeitung und ihre Lokalausgaben. Viele Austräger sind entweder selbst krank oder in Quarantäne. Oliver Wolters, Verlagsleiter für Logistik und Druck beim Mittelrhein-Verlag, erklärt im Interview, was das für die Abonnentinnen und Abonnenten der Rhein-Zeitung bedeutet.

Herr Wolters, ganz konkret: Wie sieht es aktuell in der Zustellung aus?

Zunächst gilt es festzustellen, dass wir uns in allen Bereichen des Hauses und somit auch in der Zustellung schon sehr früh um das Thema größerer Ausfälle wegen der Pandemie Gedanken gemacht haben. Deshalb konnten wir die Situation immer noch durchaus stabil halten und Probleme verhindern, die andere Häuser schon haben. Aber natürlich sind auch wir betroffen und stoßen jetzt leider trotz aller Vorsicht und Umsicht an unsere Grenzen. Von 5000 Zustellbezirken gibt es derzeit in 230 Ausfälle.

Was bedeutet das für die Leserinnen und Leser?

Wir werden in den nächsten Wochen nicht überall garantieren können, dass die Zeitung morgens zum Frühstück im Briefkasten liegt. Es muss damit gerechnet werden, dass in einigen Bereichen die Zeitung erst im Laufe des Vormittags zugestellt wird. Wir tun alles dafür, um die Anzahl der Zustellerausfälle so gering wie möglich zu halten. Wir liefern ein besonderes Produkt, für das wir alles geben. Aber in einer Pandemie ist man halt irgendwann auch machtlos.

Gibt es schon Reaktionen aus der Leserschaft?

Ja, denn vereinzelte Zustellerausfälle gibt es ja auch heute schon. Und hier melden die Leser direkt die fehlenden Zeitungen. Das ist ja auch gut so. Die Kunden schätzen ja ihre Zeitung. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass sie Verständnis haben, wenn man es ihnen dann erklärt, welche logistische Leistung dahintersteckt und dass es bei so vielen beteiligten Menschen auch einmal zu Fehlern in der Auslieferungskette kommen kann.

Und wenn es dann trotz aller Bemühungen und Erklärungen doch einmal nicht klappt: Muss der Kunde dann einfach warten, bis es wieder besser wird?

Nein, natürlich nicht. Unser Vertrieb macht dazu eine Reihe von Serviceangeboten, wie zum Beispiel den kostenlosen E-Paper-Zugang. Niemand soll ohne das gewohnte Informationsangebot bleiben.

Wann wird es denn vielleicht wieder besser?

Wenn wir den Prognosen Glauben schenken dürfen, könnte sich die Situation wie in der gesamten Gesellschaft auch bei uns im März wieder langsam entspannen.

Dann drücken wir Ihnen und uns die Daumen.

Danke. Eine solche Situation hatten wir noch nie. Aber wir sind sicher, dass wir auch diese gemeistert bekommen.