Chef der Marienhaus GmbH zu Megafusion mit Franziskus-Stiftung: „Wir wollen kleine Kliniken unbedingt erhalten“

Damit hätte vor zwei Jahren wohl keiner gerechnet, als sich die Marienhaus GmbH in Waldbreitbach (Kreis Neuwied) einen strengen Sanierungskurs verordnete: Ende 2022 will der Träger von unter anderem elf Kliniken an 16 Standorten und 20 Altenhilfeeinrichtungen mit der Franziskus-Stiftung zum viertgrößten Klinikträger mit einem Jahresumsatz von dann 2 Milliarden Euro verschmelzen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Dr. Jochen Messemer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus GmbH, über die Hintergründe: