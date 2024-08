Polch

Tierschützer und „Monsterexperte“: Spinnenzüchter Patrick Meyer im Videopodcast

Kevin Rühle Von Finn Holitzka

i Rund 30 Grad warm ist es im Terrarien-Raum, wo Patrick Meyer unter anderem seine Spinnen bei Laune hält. Der 42-Jährige ist leidenschaftlicher Züchter, Retter und autodidaktischer Forscher. Foto: Kevin Rühle

Er kündigte seinen Job, um sein Leben den Tieren zu widmen, die andere eklig oder beängstigend finden: Patrick Meyer leitet die „Reptilienauffangstation” Poecitarium in Polch und weiß, wie man Vogelspinnen melkt. Wir haben mit ihm über Tierschutz, seine Leidenschaft für Exoten und seine Kritik am Umweltministerium in Mainz gesprochen – das Interview gibt es als Video und Podcast.