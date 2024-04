Plus Rheinland-Pfalz „Wohnen darf kein Luxus sein“: Was die DGB-Chefin angesichts fehlender Wohnungen und steigender Mieten fordert Bernd Glebe Von Bastian Hauck i Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Karthause in Koblenz: Nach Prognosen des DGB geht die Zahl der Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalz massiv zurück (Archivbild). Foto: Sascha Ditscher Der Trend ist eindeutig, der Bedarf auch: Die Mietpreise steigen in Rheinland-Pfalz deutlich. Wohnraum ist knapp, laut DGB-Mietreport fehlen schon jetzt mehr als 28.000 Sozialwohnungen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mahnt deutlich mehr staatliches Engagement beim sozialen Wohnungsbau an. Lesezeit: 3 Minuten

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) macht sich für mehr sozialen Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz stark. Es fehlten derzeit mehr als 28.000 Sozialwohnungen im Land, sagte die DGB-Bezirksvorsitzende Susanne Wingertszahn in Mainz bei der Vorstellung des neuen DGB-Mietreports. Nur 58 Prozent des Bedarfs seien gedeckt. Nach Prognosen werde die Zahl der Sozialwohnungen in ...