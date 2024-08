Wie steht es um integre, saubere und transparente Politik? Rheinland-Pfalz bei Lobbyranking Viertletzter

Aus der Politik in die Wirtschaft: Dieser Seitenwechsel, auch Drehtüreffekt genannt, gilt als Phänomen des Lobbyismus. In Rheinland-Pfalz ist ein solcher Wechsel vom einen auf den anderen Tag möglich, für Minister wird keine Karenzzeit vorgeschrieben. Unter anderem für diesen Punkt kritisiert eine Anti-Korruptions-Organisation das Land. Es landet in einem Vergleich der Bundesländer im Tabellenkeller. Foto: Ilia Nesolenyi/Adobe Stock