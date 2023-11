Plus Rheinland-Pfalz Untersuchungsausschuss zur Flut: Ausschuss hört am 27. November Professor zur Einsatzführung im Ahr-Kreis Die parlamentarische Aufarbeitung der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist noch nicht beendet, nun ist klar, wie es mit dem Untersuchungsausschuss des Landtags weitergeht. Die nächste Sitzung ist terminiert. Es wird um das jüngste Gutachten gehen. Von Bastian Hauck

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe wird am 27. November seine Beweisaufnahme fortsetzen und zu einer weiteren öffentlichen Sitzung (ab 9 Uhr) im Mainzer Landtag zusammenkommen. Das beschloss das Gremium am Freitagmorgen, wie der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) berichtete. Am 27. November wird es um das von der Staatsanwaltschaft Koblenz beauftragte und ...