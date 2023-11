Plus Rheinland-Pfalz Unterbringung von Flüchtlingen: Warum sind alle AfAs im Westen oder Süden von Rheinland-Pfalz? Alle Aufnahmeeinrichtungen des Landes für Flüchtlinge liegen im Westen oder Süden von Rheinland-Pfalz. Warum ist das so? Das Integrationsministerium nennt Gründe – und erklärt auch die Schwankungen der Belegungszahlen in der AfA-Außenstelle Hahn. Über allem schwebt die Frage: Woher kommt das Geld? Land und Kommunen haben dabei den Bund im Blick. Von Sebastian Stein, Ira Schaible, Tim Kosmetschke

Bereits zum dritten Mal in Folge könnte die rheinland-pfälzische Landesregierung ein großes Hotel in der Region Trier anmieten, um Flüchtlinge unterzubringen. Zunächst schaffte das Land Ende September 300 Plätze im Hotel Eifelstern am Bitburger Flughafen. Wenige Tage später schloss die zuständige Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erneut einen Vertrag mit dem ...