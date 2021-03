Rheinland-Pfalz will trotz Stopp des Astrazeneca-Impfstoffs weiterimpfen: „Ab Mittwoch finden alle Impftermine in den Impfzentren wie geplant statt“, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) an. Rund 43.000 Impftermine, bei denen bislang der Astrazeneca-Impfstoff eingesetzt werden sollte, würden nun mit anderen Wirkstoffen durchgeführt. Geimpft werde vorwiegend mit Biontech. 5300 Impftermine, die am Dienstag geplatzt waren, sollen schnell nachgeholt werden.