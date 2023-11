Darf aus Sicherheitsgründen künftig nur noch Plastikgeschirr in den Gefängnissen ausgegeben werden? Die Frage prüft das Justizministerium nach dem Angriff eines Häftlings auf einen Justizbeamten in Frankenthal, wie Minister Herbert Mertin (FDP) im Rechtsausschuss des Landtags sagte. Der Bedienstete erlitt bei der Tat Ende September eine schwere Stichverletzung in den Hals.