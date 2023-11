Plus Rheinland-Pfalz Nicht alles harmonisch bei Genossen in Rheinland-Pfalz: Kampfkandidatur um Europa Am Samstag wählen die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ihren Landesvorsitzenden. Amtsinhaber Roger Lewentz hat trotz Kritik wohl keine Gegenkandidaten zu befürchten. Bei der Wahl des Europa-Spitzenkandidaten wird es jedoch zum Duell kommen. Ein Westerwälder spielt dabei eine entscheidende Rolle. Von Sebastian Stein

Ein paar Prozentpunkte weniger könnten es schon werden, wenn Roger Lewentz am Samstag zum letzten Mal kandidiert. Davon gehen einige Sozialdemokraten im Vorfeld ihres Landesparteitags in Mainz aus. Lewentz ist bereits seit 2012 Parteichef. Nun will er die SPD für den Übergang ein letztes Mal führen. Das hatte Lewentz im ...