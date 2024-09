Grundlage für den neuen Katastrophenschutz ist ein neues Landesamt, das die Regierung derzeit in Koblenz aufbaut. Dort sollen künftig alle Fäden zusammenlaufen und die Lage 24 Stunden an sieben Tage in der Woche beobachtet werden. Das Landesamt soll 2025 schrittweise starten. Foto: Thomas Frey/dpa