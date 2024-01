Plus Rheinland-Pfalz Nach Neugründung des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“: Ex-Grüner ist erster Landtagsabgeordneter in Mainz Vor einer Woche hat sich die neue Partei von Ex-Linken-Spitzenpolitikerin Sahra Wagenknecht in Berlin gegründet. Jetzt hat sie mit Andreas Hartenfels den ersten Parlamentarier in einem Flächenbundesland. Warum sich der Ex-Grüne dem Bündnis anschließt – und wie Wagenknecht sowie Hartenfels das Potenzial der Partei sehen. Von Bastian Hauck

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels (Kreis Kusel in der Pfalz) gehört nun der neuen Partei von Sahra Wagenknecht, dem "Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) - Für Vernunft und Gerechtigkeit", an. Das teilten der frühere Grünen-Politiker sowie Wagenknecht als Parteigründerin in Mainz mit. Hartenfels wird damit als erster und bislang einziger Parlamentarier ...