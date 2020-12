Mainz

Mit Ausnahme der AfD haben sich alle Fraktionen im Landtag Rheinland-Pfalz für die Aufnahme von Flüchtlingen von der griechischen Insel Lesbos ausgesprochen. Der CDU-Abgeordnete Marcus Klein unterstützte in der Debatte am Mittwoch Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) in ihrer Zustimmung zur Entscheidung der Bundesregierung, rund 1500 Menschen von den griechischen Inseln aufzunehmen.