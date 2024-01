Plus Rheinland-Pfalz Markus Lanz, Jan Böhmermann & Andrea Kiewel: So viel verdienen ZDF-Moderatoren – mehr Transparenz gefordert Lanz, Böhmermann, Lichter, Welke und „Kiwi“ sind Stars des ZDF. Ihre Moderationen lässt sich der Mainzer Sender einiges kosten – am Ende auch aus Gebührengeldern. Mitunter fließen Millionenbeträge, hat eine Recherche der „Welt am Sonntag“ ergeben. Zurecht? Ist das angemessen? Und wie steht die Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dazu? Von Bastian Hauck

Sie bespaßen sonntagsmittags ein Millionenpublikum, moderieren nachmittags eine kultige Trödelshow und nehmen unter der Woche abends Spitzenpolitiker in die Mangel - und verdienen dabei bisweilen Millionengehälter. Wie die "Welt am Sonntag" am Wochenende berichtete, kassieren bekannte ZDF-Moderatoren eine Menge Geld. Wie äußert sich das ZDF mit Sitz in Mainz zu ...