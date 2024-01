Kommentar zur U-Ausschuss-Entscheidung zur Causa Raab: CDU fehlen wieder einmal Gierigkeit und der letzte Biss

Plus

Die oppositionellen CDU- und Freie-Wähler-Fraktionen haben sich in ihren Fraktionssitzungen dagegen entschieden, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Heike Raab zu beantragen. Ein kritischer Brief der Cochemer Medienpolitikerin an den SWR hatte Ende letzten Jahres wochenlang die Landespolitik beschäftigt. Die Entscheidung der Opposition zeigt: „Der CDU fehlen wieder einmal Gierigkeit und der letzte Biss“, kommentiert der Landeskorrespondent unserer Zeitung.