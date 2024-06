Plus Rheinland-Pfalz Kommentar zur Rochade in Rheinland-Pfalz: Selten geht Erfolgsaussicht so klar vor Ego Von Thomas Haag i Thomas Haag, stellvertretender Chefredakteur der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben Foto: Jens Weber Malu Dreyer hat ihre Nachfolge geregelt – Alexander Schweitzer soll Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Auch bei der Landes-SPD gibt es einen Wechsel – Sabine Bätzing-Lichtenthäler soll auf Roger Lewentz folgen. „Der Tag von Dreyers Rücktrittsankündigung war kein guter Tag für die Opposition“, kommentiert Thomas Haag, stellvertretender Chefredakteur der Rhein-Zeitung. Lesezeit: 2 Minuten

Ohne ein XXL-Ego wird man es in der Spitzenpolitik nicht weit bringen. Menschen, die in den Kategorien Machtgewinnung und Machterhalt denken, meinen meistens „Ich“, wenn sie „Wir“ sagen. Malu Dreyer war und ist eine ausgewiesene Strategin der Macht. In der Regelung ihrer Nachfolge hat sie nun aber ihr Meisterstück abgeliefert ...