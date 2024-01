Kaum in Rheinland-Pfalz in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, sandte ein Neumitglied des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) deutliche Avancen unter anderem in Richtung der Freien Wähler. Sie könne man sich als Koalitionspartner im Land vorstellen. Doch den Korb gab es nun postwendend.