Die Sicherheitslage verschärft sich seit dem Hamas-Terror auch in Deutschland massiv. Dabei wachsen die Gefahren für Polizeibeamte bereits seit Jahren. Sie wissen nie, wie ein Einsatz endet. Der brutale Mord an zwei jungen Polizisten in Kusel hat sich bei allen ins Gedächtnis eingebrannt. Weil Polizisten nicht selten Gesundheit und Leben für die Sicherheit riskieren, erhalten sie eine Zulage. Aber die beträgt seit 1999 im Land unverändert 132,69 Euro, kritisiert die Gewerkschaft der Polizei.