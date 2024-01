Wie wird in Familien in Rheinland-Pfalz über die NS-Zeit gesprochen? Tauscht man sich überhaupt darüber aus, fragen jüngere Generationen nach? Oder schweigt man? Der rheinland-pfälzische Landtag hat die Auseinandersetzung von Familien mit dem Nationalsozialismus erforschen lassen. Am Projekt sind die Universität sowie die Hochschule Koblenz maßgeblich beteiligt. So sehen die Ergebnisse aus.