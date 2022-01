Rheinland-Pfalz

Flächennutzung, Rückhalteflächen, Gehölzentwicklung: Konzept für Hochwasservorsorge im Ahrtal in Arbeit

Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) will zusammen mit den Kommunen im Ahrtal ein überörtliches Konzept für die Hochwasservorsorge erstellen. „Wir setzen uns mit den Kommunen in der Hochwasserpartnerschaft Ahr an einen Tisch, um die Ahr mit ihren Zuflüssen genau unter die Lupe zu nehmen“, sagte die Ministerin. Ziel sei ein übergeordnetes Hochwasservorsorgekonzept.