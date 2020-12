Kaschenbach

Michael Billen steht auf seiner Terrasse in Kaschenbach in der Eifel und grillt saftige Bratwürste aus Wildschweinen – die er selbst erlegt hat. Der Eifeler CDU-Abgeordnete ist vielleicht der letzte Cowboy, der im Mainzer Landtag sitzt. Noch. Denn dort steht dem 64-Jährigen in dieser Woche der letzte Ritt bevor, wenn er am 12. Mai im Umweltausschuss sitzt und sein Mandat danach an den Nagel hängt. Denn es bleibt dabei: Billen scheidet am 18. Mai auf eigenen Wunsch aus dem Landtag aus. Für ihn rückt der vorherige CDU-Fraktionschef im Bitburger Stadtrat, Michael Ludwig, nach.