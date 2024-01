Plus Rheinland-Pfalz Böse Überraschung für die SPD aus Berlin: RLP-Spitzenkandidat Karsten Lucke nur auf Platz 20 der Europaliste Bereits zum zweiten Mal sorgt die anstehende Europawahl in der rheinland-pfälzischen SPD für Ärger. Erst wählte der Parteitag einen anderen Spitzenkandidaten als vom Landesvorstand vorgeschlagen. Nun stehen die Chancen schlecht, dass dieser überhaupt ins Parlament einziehen wird. Von Bastian Hauck, Sebastian Stein

In den nächsten Wochen stellen die Parteien ihre Kandidatenlisten für die Europawahl am 9. Juni auf. In der SPD führt das bereits jetzt zu Rangeleien. Denn: Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen SPD bei der Europawahl, der Westerwälder Europaabgeordnete Karsten Lucke, soll nach einem Listenvorschlag lediglich auf Platz 20 für die Sozialdemokraten ...