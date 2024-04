Plus Rheinland-Pfalz

Betzdorfer Bundestagsabgeordnete und Ausschusschefin zum Wiederaufbau im Ahrtal: „Modellregion ist gescheitert“

i Mayschoß: Mit schwerem Gerät wird an der Ahr der Wiederaufbau der Bahnstrecke vorangetrieben. Im Juli 2021 hatte die Flutkatastrophe gewaltige Schäden hinterlassen, 135 Menschen kamen im Ahrtal ums Leben. Foto: Thomas Frey/dpa

Rund drei Jahre nach der schlimmen Flutkatastrophe im Ahrtal ist nach Ansicht der FDP-Bundestagsabgeordneten Sandra Weeser das Vorhaben, das Ahrtal als Modellregion wiederaufzubauen, gescheitert. Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen wendet sich in einem Brief, der unserer Zeitung exklusiv vorliegt, an Kanzler Scholz und Ministerpräsidentin Dreyer (beide SPD).