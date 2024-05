Plus Rheinland-Pfalz

AfD-Ratskandidaten und die rechtsextreme Szene: So eng sind die Kontakte zu Gruppen wie „Revolte Rheinland“

Sebastian Stein , Christian Kremer Von Bastian Hauck

i Unserer Zeitung liegen Belege vor, die den jungen Koblenzer AfD-Stadtratskandidaten - der Name ist der Redaktion bekannt - bei mindestens einer Wanderung der "Revolte Rheinland" im vergangenen Sommer im Siebengebirge zeigen. Auf einem Gruppenfoto zeigen fast alle Männer offen den sogenannten White-Power-Gruß, der als Erkennungszeichen Rechtsradikaler gilt. Foto: Screenshot: IbDoku/X

Der AfD fällt es immer schwerer, rechtsextreme Tendenzen in der Partei zu leugnen. Belege zeigen, dass Aktivisten der extrem rechten Gruppierung „Revolte Rheinland“ auf der Liste sowohl für die Stadtratswahl in Koblenz als auch in Trier stehen. Dabei wird die Organisation nicht nur vom Verfassungsschutz beobachtet, sondern steht auch auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei.