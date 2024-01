Wir erreichen Fabian Stumm in Hamburg, auf der Vorstellungsrunde für den Film „Knochen und Namen“, bei dem er für Produktion, Regie, Buch und eine der Hauptrollen zuständig war. Die Tour durch die Republik lohnt sich: In kurzen Abständen reihen sich gute Kritiken aneinander, die seinen Film, ein Beziehungsdrama, feiern. Nach Hamburg geht es in die alte Heimat: Der 1981 geborene Stumm ist in Koblenz aufgewachsen und stellt „Knochen und Namen“ dort am 26. Januar vor. Wir haben mit ihm gesprochen.