Plus Unser neuer täglicher Zeitungsroman: „Nur nicht zu den Löwen“ von Lizzie Doron In ihrem Briefroman „Nur nicht zu den Löwen“ erzählt die Schriftstellerin Lizzie Doron die Geschichte einer Frau, die sich im Ruhestand großen Veränderungen gegenüber sieht: Rivis Wohnung soll abgerissen werden – als Reaktion steigert sie sich in einen Schreibrausch und macht reinen Tisch mit wichtigen Menschen aus ihrer Vergangenheit. Von Claus Ambrosius

Eigentlich ist Rebecca Greenfeld, von allen nur Rivi genannt, mit sich ziemlich im Reinen. Die langjährige Zeitungskorrektorin ist Ende 60, gerade hat sie sich an das Dasein als Pensionärin gewöhnt, lebt ihr gewohntes Leben in Tel Aviver Stadtviertel Neve Tzedek. Doch diese Nachbarschaft, in der einst viele Holocaust-Überlebende eine Heimat ...