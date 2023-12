Plus Koblenz Theater Koblenz zeigt Neuproduktion: Ein Plädoyer für Stephen Sondheims Musical „Company“ Nach Technikproblemen vor dem Start lief die letzte Premiere des Jahres am Theater Koblenz zu großer Form auf: Noch zehnmal ist die Geschichte über einen unverheirateten Mittdreißiger auf der Suche nach dem Sinn im Leben – und nach sich selbst – dort zu sehen. Von Claus Ambrosius

Beinahe wäre die Premiere der Neuproduktion von Stephen Sondheims Musical „Company“ in Koblenz so richtig schiefgegangen, und das keineswegs aus künstlerischen Gründen. Zur geplanten Startzeit am Vorabend vor Heiligabend ging in bühnentechnischer Hinsicht im Großen Haus des historischen Theaterbaus: nichts. Alle Systeme auf Rot, wie der regieführende Intendant Markus Dietze ...