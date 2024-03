Plus Koblenz

Schwesternschicksale in der Koblenzer Kulturfabrik: Proben für „Little Women“ im Musical-Loft

Von Claus Ambrosius

i Feilen am Coming-of-Age-Drama „Little Women“ : Darstellerinnen mit dem Regieteam Tammy Sperlich (von rechts) und Boris Weber sowie Regieassistentin Merle Hoheneck. Foto: Claus Ambrosius

2020 kam der Coming-of-Age-Roman „Little Women“ als Verfilmung von Greta Gerwig in die deutschen Kinos: die Filmversion erhielt gleich sechs Oscar-Nominierungen – am Samstag, 9. März, feiert die Musicalversion „Little Women – Aufbruch ins Leben“ Premiere im Koblenzer Jugendtheater in der Kulturfabrik, wir haben die Proben besucht.