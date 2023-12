Das traditionelle Neujahrkonzert des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie in Kooperation mit dem Theater Koblenz führt zu Jahresbeginn einmal um den Globus herum – und gibt einen exklusiven Vorgeschmack auf „Kristina“, das Musical der ABBA-Männer Benny Andersson und Björn Ulvaeus, das in der Spielzeit 2025/2026 in deutschsprachiger Erstaufführung in Koblenz zu sehen sein wird.