Plus Bonn Ausstellung Losen statt wählen? Bundeskunsthalle seziert die Demokratie Von dpa i PRODUKTION - Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt die Ausstellung «Für alle! Demokratie neu gestalten» bis zum 13.10.2024. Foto: Thomas Banneyer/dpa Ein Kunstmuseum geht der Frage nach, ob die Demokratie ein Update braucht. Sollte man das «Kleroterion» der alten Griechen wieder einführen? Lesezeit: 3 Minuten

Bonn (dpa). Demokratie ist anstrengend. In der Bundeskunsthalle stehen zwei große Pumpen, mit denen man eine traurig am Boden liegende Hülle auferstehen lassen kann. Langsam erhebt sich die eindrucksvolle «Göttin der Demokratie» dann bis unter die Decke und schwingt der New Yorker Freiheitsstatue gleich ihre Fackel. «In dem Moment, in ...