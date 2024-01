Komische Vögel: Henrik Ibsens „Nora“ verkommt am Theater Bonn zu einer peinlichen Farce

Henrik Ibsens „Nora“ gehört zu den bedeutendsten Dramen der jüngeren Vergangenheit und wurde seit der Erstaufführung 1879 in Kopenhagen vielfach inszeniert. So nun auch am Theater Bonn, wo die Adaption von Charlotte Sprenger allerdings jegliche Balance zwischen ernster Tragik und gnadenloser Überzeichnung vermissen lässt und schließlich zu einer Verballhornung all dessen gerät, für das Ibsens Original eigentlich steht.