Plus Koblenz Koen van den Broek in Koblenz: Der etwas andere Landschaftsmaler Koen van den Broek hat einen Blick für Details: Straßen, Brücken, Gebäude – mit einem Blick für Details schafft der belgische Maler außergewöhnliche Sichtweisen auf die vom Menschen gestaltete Welt um uns herum, wie die neue Ausstellung im Ludwig Museum Koblenz demonstriert. Von Claus Ambrosius

Der Belgier Koen van den Broek ist gern auf Reisen. In Europa, in den USA, in Mexiko, Südkorea oder in Japan fotografiert er gern und viel. Soweit noch nichts Besonderes. Doch für die Fotos, die der 1973 geborene Künstler macht, gilt: „Er fotografiert nicht wie Otto Normalverbraucher irgendwie schöne Landschaft ...