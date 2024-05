Plus Lahnstein

Kino für die Ohren in Lahnstein: Nighthawks-Gründungsmitglied Dal Martino im Interview

Von Reinhard Franke

i Die Nighthawks, hier mit Dal Martino (links) und Reiner Winterschladen, arbeiten derzeit an ihrem neunten Studioalbum. Im Juli kommt die Nu-Jazz-Band zum Konzert nach Lahnstein. Foto: Theodoro da Silva

Die Nighthawks, zu Deutsch etwa „Nachtfalken“ oder „Nachtschwärmer“, begeistern keinesfalls nur diese, ihre Musik lädt gleichermaßen auch zum Entspannen ein. Das Debütalbum „Citizen Wayne” wurde 1998 sogar in den USA veröffentlicht, am Freitag, 26. Juli, sind die Nighthawks nun beim Mittelrhein Musik Festival zu Gast, spielen dort um 20 Uhr auf der Löhnberger Mühle in Lahnstein. Wir haben vorab mit Gründungsmitglied Dal Martino über die Geschichte der deutschen Nu-Jazz-Band gesprochen.