Joseph-Breitbach-Poetik-Dozentur geht an Arne Rautenberg: Lyriker kommt 2024 fünfmal nach Koblenz

Mit der Aufnahme seines Stücks „Falscher Hase“ in den Spielplan des Koblenzer Theaters endet für David Gieselmann im Februar offiziell die Joseph-Breitbach-Poetik-Dozentur. Sein Nachfolger allerdings steht in Person von Arne Rautenberg schon fest. Der 1967 in Kiel geborene Dichter wird im kommenden Jahr an fünf Terminen in Koblenz erwartet, wie das Theater – neben Stadt und Uni Koblenz einer der Initiatoren der Dozentur – nun bekannt gab.