Plus Neuwied-Engers

Festival in Neuwied-Engers: Jazzgrößen geben sich im Diana-Saal die Ehre

Von Christian Kunst

i Rainer Brüninghaus Foto: Dominik Ketz

Auch in diesem Jahr ist es den Machern des Jazzfestivals Neuwied wieder gelungen, an drei Abenden einige Größen des europäischen Jazz in das Schloss im Neuwieder Stadtteil Engers zu locken. Neben dem Norweger Ketil Bjørnstad und dem Schweden Lars Danielsson gehört dazu auch ein Deutscher mit einer großen Jazz-Vita.