An der Notwendigkeit, Mieczysław Weinbergs 1968 vollendete Oper „Die Passagierin“ heute zu spielen, kann kein Zweifel bestehen, wenn Rechte in einer Potsdamer Villa über Deportationen schwadronieren. Der wiederentdeckte Komponist, der 1919 in Warschau geboren wurde, vor den Nazis in die Sowjetunion floh, zum Freund von Dmitri Schostakowitsch wurde und 1996 starb, machte den Holocaust und die Erinnerung daran zum Gegenstand seiner ersten Oper, die nun auch am Staatstheater Mainz zu sehen ist.