Plus Rheinland-Pfalz Eine gute Bekannte: Ervis Gega wird neue Künstlerische Leiterin der Landesstiftung Villa Musica Nach vielen Misstönen wieder einmal zukunftsweisende Nachrichten aus der Stiftung für Musik-Spitzenförderung: Die Mainzer Musikprofessorin und Künstlerische Leiterin der Klassischen Philharmonie Bonn wird Künstlerische Leiterin der Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz. Von Claus Ambrosius

Vom 1. September an leitet erstmals eine Frau die künstlerischen Geschicke der Landesstiftung Villa Musica – und sie ist in Rheinland-Pfalz beileibe keine Ungekannte: Ervis Gega, Professorin an der Mainzer Musikhochschule und Künstlerische Leiterin der Klassischen Philharmonie Bonn, wird Nachfolgerin des Cellisten Alexander Hülshoff, der das Amt dann 13 Jahre ...