Ein Festival als Hoffnungszeichen: Mainzer Celloprofessor ruft Benefizprojekt M.U.S.I.C. of Hope ins Leben

Die Stadt Mainz soll Schauplatz eines neuen Festivals mit Klassik-, Jazz- und Weltmusikkonzerten werden, dessen Erlöse Hilfsprojekten in aller Welt zugutekommen. Die Premiere des Musicians United Supporting International Charity of Hope (M.U.S.I.C. of Hope) ist für Juni 2025 geplant, wie der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland und der Cellist und Hochschullehrer Manuel Fischer-Dieskau bekannt gaben. Vorgesehen sind Konzerte an Orten wie dem Kurfürstlichen Schloss und der Stephanskirche.