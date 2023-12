Der alte Herr geht walken, im Sweatshirt mit dem Aufdruck „Fit & Fun“. Die Enkelin hingegen hat ein T-Shirt aus seiner Jugend gefunden, das genau in ihre Denke passt: Über einem Totenkopf steht „No Future“ drauf, der rebellische Slogan der 1970er- und 1980er. So wandeln sich die Zeiten – die Alten widmen sich nun ihrer Gesundheit, die Jungen versuchen sich als Revoluzzer. Was allerdings nur eines von vielen Themen darstellt, die das Buch „Die Cartoons des Jahres“ aufgreift.