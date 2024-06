Im März 2023 wurde das „Schlicht. Esslokal“ in der Moselweißer Straße in Koblenz fertiggestellt. Wo früher ein Schnellimbiss brutzelte, findet sich heute gehobene Gastronomie. Gestaltet wurde der Umbau von den Innenarchitekten Zweiheit – dem Ehepaar Calina und Per Hohberg, aus Koblenz. Es ist eines von 69 Projekten in Rheinland-Pfalz, die zum Tag der Architektur am Wochenende den Blick hinter die Türen gewähren. Fotos: Liberty Visuals („Schlicht“), www.diearchitekten.org Foto: Architektenkammer