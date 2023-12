Plus Koblenz „Company“: Ein episches Musical in Koblenz – Neuproduktion des Sondheim-Klassikers prämiert am 23. Dezember Mit seiner kontinuierlichen Beschäftigung mit dem Genre Musical hat sich das Theater Koblenz in jüngerer Zeit einen Namen über die Region hinaus erarbeitet – und das aus mehreren Gründen. Einmal, weil die großen und bekannten Bestsellerstücke in bedenkenswerten Neuinterpretationen gezeigt wurden – aber auch, weil einige Raritäten und auch Neuigkeiten gewagt wurden, die beim Publikum alles andere als Selbstläufer sind. Und das mit großem Erfolg. Von Claus Ambrosius

In dieser Spielzeit stehen gleich drei Musicals auf dem Koblenzer Spielplan. „Avenue Q“, ebenfalls als Wiederaufnahme das Sting-Musical „The Last Ship“ – und von Samstag an „Company“, ein Klassiker aus der Feder von Broadwaylegende Stephen Sondheim von 1970. Markus Dietze, Intendant des Koblenzer Theaters, hat die Regie für „Company“ übernommen – ...