Ein Mann schwebt durch die Lüfte und hängt sich weit aus dem Heißluftballon, um Aufnahmen von Paris zu machen. Es ist Nadar (1820–1910), einer der bedeutendsten Fotografen seiner Zeit. Zwar befindet sich der Ballon in Schieflage, doch der Experimentierfreudige will die Stadt von oben zeigen. Diese gewagte Ballonfahrt von 1857 hat der Karikaturist Honoré Daumier (1808–1878) in einer Lithografie verewigt, die zu seinen besten Druckgrafiken zählt. Das Städel Museum widmet ihm nun eine Ausstellung.