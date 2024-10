Plus Koblenz

Ballett Koblenz zwischen Himmel und Erde: „Mozart: Requiem“ als Zyklus des Lebens

Von Claus Ambrosius

i Mit Stiefeletten der Erdenschwere entkommen: Steffen Fuchs’ Ballettabend „Mozart: Requiem“ Foto: Arek Glebocki

Eine starke Visitenkarte gibt das Ballett Koblenz in seiner ersten Produktion im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein ab: In „Mozart: Requiem“ von Ballettdirektor Steffen Fuchs gibt es reihenweise handfeste Überraschungen, und die beginnen an den Füßen.