Auf „Time Traveler“-Tour: Ute Lemper lädt zur persönlichen Zeitreise nach Koblenz

Von Claus Ambrosius

i Geboren 1964 in Münster, hat Ute Lemper als Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin die Welt erobert und gilt als einer der wenigen deutschen internationalen Stars. Sie wurde berühmt mit ihren Interpretationen von Kurt Weill, Edith Piaf und anderen und ist weltweit in Musicals, Theaterstücken und Konzerten aufgetreten. Foto: Guido Harari

Ute Lemper hat als Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin die Welt erobert, gilt als einer der wenigen deutschen internationalen Stars und ist an prominenter Stelle in Musicals, Theaterstücken und Konzerten aufgetreten – am 13. April gastiert sie im Rahmen ihrer „Time Traveler“-Tour in Koblenz.