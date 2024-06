Gute Wetteraussichten: Festival Rock am Ring gestartet

Sonnig aber nicht zu heiß: Für Besucher startet das Musikfestival Rock am Ring mit bestem Wetter. Klappte auch der Anreiseverkehr?

ARCHIV - Tausende Rockfans tanzen vor der Hauptbühne des Festivals "Rock am Ring". Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Nürburg (dpa/lrs) – Mit strahlendem Sonnenschein und einem Auftritt der Band Querbeat ist am Freitag das Musikfestival Rock am Ring gestartet. «Das Festival startet mit guten Wetteraussichten», teilte der Veranstalter mit. Es gebe Sonne, Quellwolken und Temperaturen um die 18 Grad. «Schauer oder Gewitter werden aktuell nicht erwartet.»

Zehntausende Musikfans werden von Freitag bis Sonntag auf dem Festival am Nürburgring in der Eifel erwartet. Auf dem Programm stehen mehr als 70 Bands, darunter Die Ärzte, Green Day, Billy Talent und Måneskin. Parallel findet in Nürnberg das Zwillingsfestival Rock im Park statt.

Nach Angaben der Polizei verlief der Anreiseverkehr ruhig. «Wenn überhaupt gibt es vor den Campingplatz-Einfahrten leichte Staus», sagte ein Sprecher. Im vergangenen Jahr feierten rund 70.000 Menschen bei Rock am Ring. Wie viele Tickets dieses Jahr verkauft wurden, teilten die Veranstalter zunächst nicht mit.

