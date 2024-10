Plus Boppard Unser Wandertipp: Glück im Welterbe – Märchenhafte Pfadpassagen hoch über dem Rhein i Der Welterbesteig führt über die Hangkante des Rheintals. Foto: ideemedia/Schöllkopf Atemberaubend schöne Rheinpanoramen, eine Stippvisite im Weinparadies des Bopparder Hamms und ein pittoreskes Fachwerkidyll in Rhens: Diese Etappe des Welterbesteigs lockt an klaren Herbsttagen mit sagenhaften Ausblicken. Lesezeit: 2 Minuten

Am Nordrand Boppards unweit der Talstation nehmen wir die Fährte des Welterbesteigs auf. Während der Saison könnte man leicht in Versuchung kommen, den steilen Anstieg hinauf zur Bergstation per Sesselbahn zu absolvieren. Der Wanderpfad folgt im Wesentlichen der Linie der Sesselbahn. Nach einer besonders exponierten Passage direkt am Grat treffen ...